NYT: Украина делает первый шаг по реализации минеральной сделки с США
Украинское правительство одобрило первые шаги на пути к привлечению частных инвесторов к добыче лития на крупном государственном месторождении, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на два осведомленных источника. Речь идет о месторождении «Добра» в центральной части страны. Этот проект станет первым, потенциально реализуемым в рамках минерального соглашения между Киевом и Вашингтоном.
Как уточняют источники издания, власти Украины начали работу над рекомендациями для будущего тендера, который позволит частным компаниям получить доступ к разработке залежей лития, используемого при производстве аккумуляторов.
Среди возможных участников торгов – международный консорциум, в состав которого входит энергетическая инвестиционная компания TechMet, частично контролируемая правительством США, а также американский миллиардер и соратник Дональда Трампа – Рональд С. Лаудер. Именно этот консорциум уже в 2023 г. призывал президента Украины Владимира Зеленского открыть доступ к месторождению через тендер.
Как напоминает The New York Times, в рамках более широкого соглашения, достигнутого при участии президента США, половина доходов украинской стороны от добычи должна поступать в совместный американо-украинский инвестиционный фонд.
Разработка конкретных тендерных рекомендаций может занять несколько недель. Окончательное решение о проведении торгов еще не принято, а официальных комментариев со стороны украинских властей пока не поступало.
Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, написал в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.
Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Доходы фонда будут реинвестироваться «исключительно в Украину», добавил Шмыгаль.