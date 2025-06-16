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NYT: Украина делает первый шаг по реализации минеральной сделки с США

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Украинское правительство одобрило первые шаги на пути к привлечению частных инвесторов к добыче лития на крупном государственном месторождении, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на два осведомленных источника. Речь идет о месторождении «Добра» в центральной части страны. Этот проект станет первым, потенциально реализуемым в рамках минерального соглашения между Киевом и Вашингтоном.

Как уточняют источники издания, власти Украины начали работу над рекомендациями для будущего тендера, который позволит частным компаниям получить доступ к разработке залежей лития, используемого при производстве аккумуляторов.

Среди возможных участников торгов – международный консорциум, в состав которого входит энергетическая инвестиционная компания TechMet, частично контролируемая правительством США, а также американский миллиардер и соратник Дональда Трампа – Рональд С. Лаудер. Именно этот консорциум уже в 2023 г. призывал президента Украины Владимира Зеленского открыть доступ к месторождению через тендер.

Как напоминает The New York Times, в рамках более широкого соглашения, достигнутого при участии президента США, половина доходов украинской стороны от добычи должна поступать в совместный американо-украинский инвестиционный фонд.

Разработка конкретных тендерных рекомендаций может занять несколько недель. Окончательное решение о проведении торгов еще не принято, а официальных комментариев со стороны украинских властей пока не поступало.

Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. В основу соглашения легли пять ключевых принципов, написал в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В их числе «равноправие», «сохранение контроля» и «новые инвестиции». Он уточнил, что фонд создается «на основе 50/50» и обе стороны будут иметь равное право голоса.

Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Кроме того, сделка не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Доходы фонда будут реинвестироваться «исключительно в Украину», добавил Шмыгаль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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