Путин: РФ и Казахстан укрепляют партнерство в добыче редких металлов

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Москвы и Астаны находятся на подъеме и развиваются на основе взаимного уважения. Он напомнил, что после визита Токаева в Москву осенью 2025 г. отношения двух стран вышли на уровень всеобъемлющего партнерства. Путин также отметил, что Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Казахстана, а между странами реализуется около 70 совместных инвестиционных проектов.