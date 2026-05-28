IMOEX2 595,83+0,22%RTSI1 153,36+0,22%RGBI119,01+0,1%
Главная / Политика /

Путин: РФ и Казахстан укрепляют партнерство в добыче редких металлов

Ведомости

Россия и Казахстан укрепляют партнерство в добыче редких металлов, таких как вольфрам, молибден и литий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров в ходе госвизита в Астану.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая с государственным визитом. Основные мероприятия проходят 28 мая.

Стороны уже провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и ряд других документов.

Фото.

Как Владимира Путина встретили в Астане

Политика / Фото

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенных переговорах заявил, что сотрудничество двух стран развивается во всех сферах и служит «образцовым примером межгосударственных связей».

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Москвы и Астаны находятся на подъеме и развиваются на основе взаимного уважения. Он напомнил, что после визита Токаева в Москву осенью 2025 г. отношения двух стран вышли на уровень всеобъемлющего партнерства. Путин также отметил, что Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Казахстана, а между странами реализуется около 70 совместных инвестиционных проектов.

