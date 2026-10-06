Главное об открытии Путиным комплекса по производству электрических батарей

Главное об открытии Путиным комплекса по производству электрических батарейПрезидент призвал компании совершенствовать технологии накопления энергии
- О производстве аккумуляторных батарей
- О перспективах развития технологий в сфере энергетики
- О развитии высокотехнологичных предприятий
- О Московском кластере
6 октября в Москве прошло открытие первого комплекса в кластере производства электрических батарей. В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор компании «Рэнера» Анастасия Михайлова.
В ходе своего выступления в режиме видеоконференцсвязи президент отметил необходимость непрерывного совершенствования технологий и внедрения в практику новых, перспективных разработок в сфере энергетики.
«Ведомости» собрали главные заявления участников открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.
О производстве аккумуляторных батарей
Путин заявил, что Россия продолжит совершенствовать и наращивать технологии производства аккумуляторных батарей. «Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторные применения», – сказал он.
Президент отметил, что к 2030 г. страна сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы.
Президент призвал повышать локализацию производства аккумуляторов в России, в том числе за счет освоения месторождений минеральных ресурсов. «Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья», – сказал он. По словам Путина, для развития отрасли необходимо активнее осваивать месторождения ресурсов, используемых при производстве накопителей энергии. Кроме того, российский лидер призвал внедрять современные технологии, материалы, электронику и программное обеспечение.
О перспективах развития технологий в сфере энергетики
Путин назвал энергию базовым ресурсом экономики. «Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов», – сказал он. Глава государства отметил, что технологическое лидерство России будет невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергонакопителей.
Российский лидер сообщил, что России нужны собственные и современные источники накопления энергии для развития электротранспорта и других перспективных направлений. «Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения, в том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии», – сказал он.
Путин призвал госкорпорации, крупные и малые технологические компании, стартапы к совершенствованию технологий в сфере накопления энергии. «Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей», – сказал президент.
Путин отметил, что Россия будет выстраивать сотрудничество с другими странами в сфере технологий производства аккумуляторов. «Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество», – сказал он.
Глава «Росатома» назвал важной задачей создание целой индустрии отрасли промышленности в России, направленной на использование накопителей энергии.
Президент сказал, что власти России понимают важность развития сферы высоких технологий и будут поддерживать начинания в этой области.
О развитии высокотехнологичных предприятий
Собянин заявил, что в Москве в рамках особо экономической зоны (ОЭЗ) создано 250 высокотехнологичных предприятий.
Мэр Москвы сообщил, что современный сертификационный центр будет запущен в столице в 2027 г. «Вместе с Министерством промышленности мы где-то полгода тому назад приняли решение о создании нового, современного, отечественного сертификационного центра, полностью его финансируем и дальше управляем вместе с Минпромом», – сказал он.
Лихачев заявил, что Калининградская «гигафабрика» накопителей энергии, возможно, станет не последним таким комплексом, который создадут в России. «Вы упомянули Калининградскую фабрику,... возможно, не последняя гигафабрика, которая будет создана в России», – сказал он, обращаясь к президенту.
Собянин назвал производство аккумуляторных батарей одной из ключевых технологий. «Без современной отечественной батареи говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится. Поэтому это одна из ключевых технологий, которую, по вашему поручению, мы сегодня запускаем», – сказал он.
Российский лидер рассказал, что еще одна мощная фабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов откроется в Москве.
О Московском кластере
Лихачев отметил, что Московский кластер электробатарей сможет оснащать до 50 000 электромобилей в течение года, это значимая часть рынка России. «Одна ячейка в секунду – такая производительность этой линии, 18 миллионов ячеек в год», – сказал он.
Лихачев заявил, что в Москве на роботизированном производстве смогут создавать батареи под конкретного заказчика – от автомобиля до промышленности. По его словам, на столичном предприятии будут производиться электродные ленты – основной носитель накопления энергии. Также будет налажен автоматизированный выпуск литиевых ячеек – той единицы накопления энергии, того атома, из которого и строятся все накопители.
Собянин назвал Москву одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, столица использует их в городском транспорте.