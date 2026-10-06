Главное об открытии Путиным комплекса по производству электрических батарей

Путин отметил, что Россия будет выстраивать сотрудничество с другими странами в сфере технологий производства аккумуляторов. «Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество», – сказал он.