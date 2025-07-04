Что внутри главного законопроекта Дональда Трампа

Что внутри главного законопроекта Дональда ТрампаСнижение налогов, больше денег на оружие, сокращение социалки
По результатам итогового голосования, палата представителей одобрила финальную версию «Большого прекрасного законопроекта» президента США республиканца Дональда Трампа. Теперь для придания документу статуса закона необходима только его подпись.
Против трамповской инициативы выступили все демократы и лишь два республиканца. Остальные 218 поддержали президента.
Законопроект предусматривает снижение расходов на социальные программы, увеличение трат на национальную безопасность, включая военные нужды и укрепление южной границы США. Один из главных элементов инициативы – бессрочное продление модифицированной налоговой реформы Трампа 2017 г.
Слоновий бунт
Но на этот раз Трампу досаждали не демократы, а его собственные однопартийцы. Ультраконсервативная часть была недовольна значительным удорожанием сенатской версии законопроекта. Умеренным, наоборот, не понравились более масштабные сокращения расходов на социальные программы. Но в определенный момент главе государства удалось успокоить критиков.
Одним из наиболее ярых противников президентской инициативы был миллиардер и экс-советник Трампа Илон Маск. «Если этот безумный законопроект пройдет, то Американская партия будет создана на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива демократо-республиканской однополярности, чтобы у людей был голос», – написал Маск в Х (экс-Twitter) 1 июля.
Главные пункты
Финальная версия законопроекта была составлена в сенате в результате внесения некоторых поправок, что отличает ее от изначального варианта, одобренного палатой представителей в конце мая. Именно поэтому после одобрения документа в сенате 1 июля его пришлось снова направлять в палату на переутверждение.
Так, вместо предложенного палатой увеличения налогового вычета на ребенка до $2500 (на период с 2025 по 2028 г.) в сенатской версии прописано бессрочное увеличение до $2200. Сенаторы также предложили увеличить порог вычета для американцев в возрасте 65 и старше до $6000, хотя в версии палаты было $4000. При этом, по данным Управления конгресса по бюджету (CBO), финальная версия законопроекта урезает расходы на одну из самых важных соцпрограмм – Medicaid – более чем на $1 трлн, тогда как версия палаты предположительно сокращала программу на $800 млрд. Уменьшается и минимальная дотация для просящих убежища (иммигрантов) с предусмотренной версией палаты $1000 до $100.
Кроме того, есть отдельные изменения в подходе к налогообложению чаевых и сверхурочных. Хотя в целом люди смогут не платить с них подоходный налог на федеральном уровне, но им все еще придется уплачивать с этого подоходный налог местного уровня и уровня штата. То же касается и доходов с переработок. Но стоит учитывать, что этой льготой смогут воспользоваться не все граждане, а только часть с уровнем дохода, равным сумме среднего общего вычета.
Одновременно с этим сенатская версия увеличивает потолок госдолга на $5 трлн, в то время как версия палаты предполагала увеличение на $4 трлн. По последним данным, госдолг США чуть превышает $37 трлн.
Несмотря на вышеперечисленные отличия, консенсус по нескольким пунктам республиканцам в обеих палатах все же удалось сохранить. Верхний порог возможных вычетов предлагается увеличить до $40 000 с $10 000, предусмотренных налоговой реформой Трампа 2017 г. Кроме того, сохраняется согласие между республиканцами в палате и сенате относительно необходимости сокращения программы льготных закупок продуктов для малообеспеченных (продовольственные купоны).
Законопроект предусматривает $46,6 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой, $45 млрд на расширение возможности содержать мигрантов в специальных пунктах и около $30 млрд на расширение состава погранслужбы. Еще $150 млрд дополнительного финансирования направляется на нужды обороны, что может увеличить военный бюджет США почти до $1 трлн в 2026 финансовом году.
Другой интересный пункт в законопроекте – так называемые счета Трампа (Trump accounts). Каждому младенцу (у родителей которого есть номер социального страхования), рожденному в период с 1 января 2025 г. по 1 января 2029 г. начислят по $1000. Эти деньги автоматически будут вложены в фондовый рынок. При достижении совершеннолетия можно будет вывести проценты со счета для оплаты определенных расходов, например обучения в университете или покупки дома.
При этом, как заметили журналисты The New York Times, зачислять на счет дополнительные средства родители ребенка смогут только после уплаты всех существующих налогов. Допустимый внешний вклад – до $5000 в год. С выведенных средств тоже нужно будет уплатить налог. Журналисты констатируют, что инициатива будет работать как обычный инвестиционный счет.
Экономические последствия и политическое значение
Согласно оценке CBO, сенатская (финальная) версия законопроекта может увеличить дефицит бюджета на $3,3 трлн в течение 10 лет. При этом версия, одобренная палатой в мае, предполагала рост дефицита на $2,8 трлн за тот же период. Хотя еще в мае, согласно порталу Axios, в Белом доме говорили, что законопроект (более дешевая его версия) не просто не увеличит дефицит, а даже сэкономит $1,6 трлн. При этом, как отмечено в исследовании центра Tax Foundation, законопроект предотвратит увеличение налоговой нагрузки на 62% налогоплательщиков, так как делает налоговую реформу 2017 г. бессрочной.
Сенатская версия документа, по данным исследований Йельского университета, сокращает доходы нижних двух квинтилей и увеличивает доходы верхних трех, говорит младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Он объясняет, что дополнительный эффект от повышения Трампом пошлин – увеличение стоимости товаров народного потребления и пропорциональный рост расходов нижних квинтилей населения по доходам. Налоговая реформа представляется регрессивной, т. е. дающей больше богатым, чем бедным. «При этом основной рост потребления в экономике, за счет чего она росла в 2023–2024 гг., приходился именно на верхние квинтили населения, и в этом смысле данный законопроект является продолжением стимулирования спроса, которое мы видели в предыдущей администрации, но другими методами», – говорит американист.
Главная проблема трамповского законопроекта – это нагрузка на бюджет, подчеркивает Черкашин: пока нет оснований ожидать, что выпадающие доходы будут компенсированы новыми налоговыми поступлениями от роста экономики, как этого хочет администрация. Скорее всего, разницу придется занимать на долговом рынке, что приведет к увеличению долгосрочных ставок и, следовательно, продолжению политики финансирования дефицита госбюджета краткосрочными облигациями, резюмировал американист.
Как заметили журналисты Axios, по результатам трех из пяти июньских опросов (включая Fox News), большинство американцев критикуют «Большой прекрасный законопроект» и в целом не расположены к нему.
Одобрение этого законопроекта крайне важно для Трампа, поскольку на данный момент он все еще не может похвастаться серьезными законодательными победами, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.