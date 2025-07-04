Что внутри главного законопроекта Дональда Трампа

Так, вместо предложенного палатой увеличения налогового вычета на ребенка до $2500 (на период с 2025 по 2028 г.) в сенатской версии прописано бессрочное увеличение до $2200. Сенаторы также предложили увеличить порог вычета для американцев в возрасте 65 и старше до $6000, хотя в версии палаты было $4000. При этом, по данным Управления конгресса по бюджету (CBO), финальная версия законопроекта урезает расходы на одну из самых важных соцпрограмм – Medicaid – более чем на $1 трлн, тогда как версия палаты предположительно сокращала программу на $800 млрд. Уменьшается и минимальная дотация для просящих убежища (иммигрантов) с предусмотренной версией палаты $1000 до $100.