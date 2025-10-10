Газета
Главная / Политика /

США расширят «умную стену» на границе с Мексикой за $4,5 млрд

Ведомости

Вашингтон расширит систему «умная стена» на границе с Мексикой – на технологию выделили $4,5 млрд. Об этом передает телеканал Newsmax со ссылкой на заявление министерства внутренней безопасности и таможенно-пограничной службы США.

Система включает стальные и водные барьеры с патрульными дорогами, освещением, камерами и системами обнаружения. Проект предусматривает строительство 360 км заграждений и внедрение передовых технологий на территории протяженностью 640 км. Контракты были заключены в период с 15 по 30 сентября. 

Для ускорения работ министр внутренней безопасности Кристи Ноэм выдала разрешения на устранение нормативных препятствий для строительства в Калифорнии и Нью-Мексико.

Инициатива финансируется в рамках проекта президента США Дональда Трампа под названием One Big Beautiful Bill («Один большой красивый законопроект»). В рамках этого проекта, помимо усиления мер безопасности на южной границе, предполагается продление налоговой реформы 2017 г., сокращение федеральных расходов, а также увеличение финансирования обороны.

1 июля сенат США одобрил законопроект Трампа. 3 июля его утвердила палата представителей. Согласно оценке управления конгресса по бюджету, сенатская (финальная) версия законопроекта может увеличить дефицит бюджета на $3,3 трлн в течение 10 лет. При этом версия, одобренная палатой в мае, предполагала рост дефицита на $2,8 трлн за тот же период.

