США расширят «умную стену» на границе с Мексикой за $4,5 млрд

1 июля сенат США одобрил законопроект Трампа. 3 июля его утвердила палата представителей. Согласно оценке управления конгресса по бюджету, сенатская (финальная) версия законопроекта может увеличить дефицит бюджета на $3,3 трлн в течение 10 лет. При этом версия, одобренная палатой в мае, предполагала рост дефицита на $2,8 трлн за тот же период.