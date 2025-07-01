Сенат США утвердил «большой, красивый законопроект» Трампа о расходах и налогах
Сенат США во вторник принял «один большой, красивый законопроект» президента Дональда Трампа после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс отдал решающий голос.
После нескольких дней напряженных переговоров с колеблющимися сенаторами голоса разделились поровну 50 на 50, и перевес обеспечил голос Вэнса.
Документ предусматривает сокращение федеральных расходов, но одновременно предоставляет значительные налоговые льготы.
Кроме того, документ включает увеличение финансирования обороны и усиление мер безопасности на южной границе. Также законопроект предусматривает продление налоговой реформы 2017 г.
Теперь масштабный законопроект должен пройти через палату представителей, прежде чем попасть на подпись к президенту. Лидеры республиканцев спешат уложиться в установленный Трампом срок – к 4 июля.
Глава минфина США Скотт Бессент назвал голосование «важным шагом» к выполнению экономической повестки Трампа и укреплению стабильности.
«Мы призываем республиканцев в палате представителей действовать быстро, чтобы мы могли выполнить обещания президента Трампа, обеспечить экономическое будущее страны и сохранить за США статус ведущего мирового центра капитала и инноваций», – сказал Бессент.