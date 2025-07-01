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Сенат США утвердил «большой, красивый законопроект» Трампа о расходах и налогах

Ведомости

Сенат США во вторник принял «один большой, красивый законопроект» президента Дональда Трампа после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс отдал решающий голос.

После нескольких дней напряженных переговоров с колеблющимися сенаторами голоса разделились поровну 50 на 50, и перевес обеспечил голос Вэнса.

Документ предусматривает сокращение федеральных расходов, но одновременно предоставляет значительные налоговые льготы.

Кроме того, документ включает увеличение финансирования обороны и усиление мер безопасности на южной границе. Также законопроект предусматривает продление налоговой реформы 2017 г.

Теперь масштабный законопроект должен пройти через палату представителей, прежде чем попасть на подпись к президенту. Лидеры республиканцев спешат уложиться в установленный Трампом срок – к 4 июля.

Глава минфина США Скотт Бессент назвал голосование «важным шагом» к выполнению экономической повестки Трампа и укреплению стабильности.

«Мы призываем республиканцев в палате представителей действовать быстро, чтобы мы могли выполнить обещания президента Трампа, обеспечить экономическое будущее страны и сохранить за США статус ведущего мирового центра капитала и инноваций», – сказал Бессент.

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