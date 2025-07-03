Палата представителей утвердила «большой прекрасный законопроект» Трампа

При этом до голосования часть однопартийцев главы государства довольно критично высказывалась о законопроекте. Одни были недовольны решением резко сократить расходы на социальные программы. Другие настаивали, что законопроект, наоборот, предполагает слишком много дополнительных расходов, которые могут еще больше увеличить дефицит бюджета.