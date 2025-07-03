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Палата представителей утвердила «большой прекрасный законопроект» Трампа

Ведомости

По результатам итогового голосования палата представителей одобрила финальную версию «большого прекрасного законопроекта» президента США республиканца Дональда Трампа.

Теперь, для придания документу статуса закона, его должен подписать президент США.

Основная часть документа – продление налоговой реформы 2017 г., которая предусматривала, в частности, снижение налоговой нагрузки на корпоративный сектор. При этом теперь налоговый закон 2017 г. примет бессрочный характер. По данным центра Tax Foundation, это предотвратит повышение налогов для 62% налогоплательщиков.

При этом до голосования часть однопартийцев главы государства довольно критично высказывалась о законопроекте. Одни были недовольны решением резко сократить расходы на социальные программы. Другие настаивали, что законопроект, наоборот, предполагает слишком много дополнительных расходов, которые могут еще больше увеличить дефицит бюджета.

Но к вечеру 3 июля по Москве голоса противников законопроекта стихли. Против проголосовали только демократы и лишь два республиканца. Остальные 218 голосующих однопартийцев поддержали президента.

Согласно оценке управления конгресса по бюджету, сенатская (финальная) версия законопроекта может увеличить дефицит бюджета на $3,3 трлн в течение 10 лет. При этом версия, одобренная палатой в мае, предполагала рост дефицита на $2,8 трлн за тот же период.

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