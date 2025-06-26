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Орбан: Венгрия получила «очень хорошее» предложение от ЕС ради новых санкций

Ведомости

ЕС ради принятия 18-го пакета санкций против России, который был заблокирован Братиславой и Будапештом, сделал Венгрии «очень хорошее предложение». Об этом заявил премьер-министр государства Виктор Орбан перед началом саммита ЕС, передает «РИА Новости».

«Да, мы получили очень хорошее предложение, без сомнения. Это правда. Надо еще немного над ним поработать, но да, мы получили очень хорошее предложение», – так он ответил журналистам на вопрос о том, предложил ли что-либо Венгрии Брюссель.

23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. Он объяснил это тем, что новые рестрикции предполагают запрет на использование российского природного газа и сырой нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.

20 июня Орбан подчеркнул, что план ЕС по отказу от энергоресурсов из России является откровенным «мошенничеством». Речь шла о намерении Евросоюза запретить поставки российской нефти и газа с 2027 г. не в рамках санкционного режима, а как меру торговой политики (в таком случае можно было бы избежать блокировки законопроекта со стороны Венгрии и Словакии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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