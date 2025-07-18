Газета
Телеграм
Главная / Политика /

18-й пакет санкций против РФ содержит ограничения «Северных потоков»

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) введут рестрикции против «Северных потоков» в рамках принятия 18-го пакета антироссийских санкций, сообщила в X глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Будет введен бан против газопроводов «Северный поток», – написала она.

18 июля ЕС согласовал 18-й пакет ограничений на уровне послов. Он в том числе содержит требования Еврокомиссии (ЕК) о «гибком» механизме ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.

17 июля премьер-министр Словакии, которая ранее блокировала принятие новых санкций, Роберт Фицо заявлял, что страна одобрит новые рестрикции 18 июля. Он отметил, что сохранение позиции государства по отказу от ограничений теперь угрожает интересам Братиславы. 15 июля премьер говорил о том, что Словакия получила от Еврокомиссии (ЕК) проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов.

23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что и Будапешт отклонил принятие санкций. Причиной такого решения он назвал то, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, а это невыгодно в том числе для Словакии и Венгрии.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных