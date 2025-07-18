18-й пакет санкций против РФ содержит ограничения «Северных потоков»

17 июля премьер-министр Словакии, которая ранее блокировала принятие новых санкций, Роберт Фицо заявлял, что страна одобрит новые рестрикции 18 июля. Он отметил, что сохранение позиции государства по отказу от ограничений теперь угрожает интересам Братиславы. 15 июля премьер говорил о том, что Словакия получила от Еврокомиссии (ЕК) проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов.