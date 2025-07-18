18-й пакет санкций против РФ содержит ограничения «Северных потоков»
Страны Евросоюза (ЕС) введут рестрикции против «Северных потоков» в рамках принятия 18-го пакета антироссийских санкций, сообщила в X глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Будет введен бан против газопроводов «Северный поток», – написала она.
18 июля ЕС согласовал 18-й пакет ограничений на уровне послов. Он в том числе содержит требования Еврокомиссии (ЕК) о «гибком» механизме ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.
17 июля премьер-министр Словакии, которая ранее блокировала принятие новых санкций, Роберт Фицо заявлял, что страна одобрит новые рестрикции 18 июля. Он отметил, что сохранение позиции государства по отказу от ограничений теперь угрожает интересам Братиславы. 15 июля премьер говорил о том, что Словакия получила от Еврокомиссии (ЕК) проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов.
23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что и Будапешт отклонил принятие санкций. Причиной такого решения он назвал то, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, а это невыгодно в том числе для Словакии и Венгрии.