Лавров: Россия и США не обсуждали санкции на встрече на Аляске
Москва и Вашингтон в ходе переговоров на Аляске не обсуждали вопрос снятия санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль», – сказал министр.
По его словам, это «может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг».
15 августа в Анкоридже (штата Аляска) прошла двусторонняя встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой встречи стало завершение российско-украинского конфликта. Несмотря на то, что сделки достичь не удалось, стороны положительно оценили переговоры.
Трамп говорил, что теперь речь идет не о прекращении огня, а о полноценном мирном соглашении. 18 августа Трамп провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими союзниками в Белом доме, где стороны обсудили прошедшую на Аляске встречу с Путиным и дальнейшие шаги.