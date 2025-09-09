МИД: за ограничениями в ЕС движения дипломатов последует неизбежный ответ Москвы

Комментарий Масленникова связан с публикацией издания Politico, которое со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского писало о возможном запрете для российских дипломатов свободно передвигаться по Шенгенской зоне. По данным портала, мера может быть введена в рамках 19-го пакета санкций ЕС.