Главная / Политика /

МИД: за ограничениями в ЕС движения дипломатов последует неизбежный ответ Москвы

Ведомости

Москва адекватно, но неизбежно ответит, если в Евросоюзе (ЕС) ограничат дипломатов из РФ в передвижениях, заявил «РИА Новости» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации <...> повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное – неизбежные ответные шаги с российской стороны», – подчеркнул политик.

Он отметил, что в России следят за развитием событий в этой области и понимают, что такой исход вполне возможен.

Комментарий Масленникова связан с публикацией издания Politico, которое со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского писало о возможном запрете для российских дипломатов свободно передвигаться по Шенгенской зоне. По данным портала, мера может быть введена в рамках 19-го пакета санкций ЕС.

