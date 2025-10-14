Посол Франции пояснил позицию по ужесточению выдачи виз ЕС россиянам

Посол Франции пояснил позицию по ужесточению выдачи виз ЕС россиянамТакой пункт обсуждается как часть 19-го пакета европейских санкций
Вопрос выдачи виз россиянам касается мандата национальных государств, входящих в ЕС, а не всего сообщества. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» посол Франции в Москве Николя де Ривьер, отвечая на вопрос о позиции Парижа по возможным новым ограничениям для граждан России на въезд.
«По этому вопросу нет общеевропейского мандата. Каждая страна принимает свое решение. Это можно, конечно, обсуждать совместно, координировать свои действия, но это все равно вопрос национальной компетенции», – сказал де Ривьер.
По его словам, Франция по-прежнему выдает визы российским гражданам, кроме тех, кто находится под персональными санкциями ЕС. «По очевидным причинам число получателей виз из числа россиян снижается, потому что им становится сложнее путешествовать в Западной Европе. Но по-прежнему, если семья или студент из России хотят посетить Францию, это довольно легко делается», – утверждает французский посол.
Посол напомнил, что до начала украинского конфликта Франция выдавала 500 000 виз в год россиянам. «Конечно, число снизилось, но все равно мы выдаем около 150 000 виз в год. Ежегодно около 1500 российских студентов решают поехать учиться во Франции. Двери открыты, и это позволяет всем желающим россиянам увидеть, что в Западной Европе нет по отношению к ним никакой вражды», – заключил де Ривьер.
«Ведомости» направили запрос в АТОР о числе российских туристов, находящихся в странах ЕС по состоянию на октябрь, а также о турпотоке за девять месяцев 2025 г.
Вопрос выдачи туристических виз россиянам затрагивается при обсуждении еще не принятого 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Его согласование затянулось почти на месяц из-за разногласий стран – членов ЕС. Предположительно его обнародуют в конце октября.
Представитель Еврокомиссии подтвердил в середине сентября Politico, что новые руководящие принципы ЕС, которые могут появиться в конце 2025 г., будут рекомендовать более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам «других враждебных стран». Ужесточение режима успели ввести власти ФРГ. При этом 16 сентября греческое издание Pronews со ссылкой на источники сообщило, что Греция, Италия, Испания, Венгрия и Франция отказались ограничивать выдачу виз россиянам. Одним из аргументов стал будущий «катастрофический» экономический ущерб туристической сфере ряда стран – членов ЕС, в первую очередь Греции.
По словам завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, доходы от туризма и стремление сохранить трансграничные контакты как инструмент мягкой силы, очевидно, ключевые факторы в этом вопросе для Франции. Так, по итогам 2024 г. Франция стала главным туристическим направлением среди стран Европы и в мире, приняв 100 млн туристов, или на 2% больше, чем в 2023 г. Росту турпотока способствовало проведение Олимпийских игр в августе – сентябре 2024 г. Доходы от туризма выросли в 2024 г. на 12% и составили 71 млрд евро.
По числу иностранных студентов Франция находится на 3-м месте в мире, уступая только США и Великобритании. В 2022/23 учебном году во французских вузах обучалось 430 000 иностранцев, а в 2024/25 – уже 443 500, согласно данным Campus France (агентство по продвижению французского образования за рубежом). Иностранцы составляют 15% студентов во Франции. Европейский дипломатический источник «Ведомостей» признал, что между странами – членами ЕС все еще ведутся дискуссии по вопросу виз для россиян и у Еврокомиссии есть возможность вносить предложения. «Но решение принимают государства-члены – в данном случае единогласно», – отметил он.
По словам партнера адвокатского бюро NSP Ильи Рачкова, действительно, принудить отдельные страны к выполнению новых рестрикций (в части запрета выдачи виз россиянам) по праву ЕС нельзя, равно как и принять без консенсуса решение по визовым ограничениям для граждан России. «Но если решение об ограничениях все же будет принято консенсусом на уровне объединяющего глав государств и правительств Совета ЕС, то отдельные государства сообщества потеряют право выдавать визы как раньше», – отмечает Рачков.
Франция, по сути, держит закрытыми двери для собственных граждан, не давая им возможности увидеть, как на самом деле обстоят дела в нашей стране, отметил собеседник в МИД России. Французским туристическим агентствам фактически не разрешается работать на российском направлении, продолжает он. Межгосударственное взаимодействие в сфере образования также свернуто французской стороной. 28 февраля 2022 г. министерство образования Франции в циркулярном письме высшим учебным заведениям объявило о прекращении двусторонних программ с Россией, включая программы «двойных дипломов» и студенческие обмены.