Посол Франции пояснил позицию по ужесточению выдачи виз ЕС россиянам

По словам завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, доходы от туризма и стремление сохранить трансграничные контакты как инструмент мягкой силы, очевидно, ключевые факторы в этом вопросе для Франции. Так, по итогам 2024 г. Франция стала главным туристическим направлением среди стран Европы и в мире, приняв 100 млн туристов, или на 2% больше, чем в 2023 г. Росту турпотока способствовало проведение Олимпийских игр в августе – сентябре 2024 г. Доходы от туризма выросли в 2024 г. на 12% и составили 71 млрд евро.