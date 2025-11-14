СМИ: ЕС снимет визовые ограничения для россиян после окончания спецоперации
Евросоюз отменит визовые ограничения для россиян, когда украинский конфликт подойдет к концу. Об этом пишет The Economist.
Издание пишет, что официальной причиной запрета на выдачу россиянам многократных виз является безопасность, приводя в пример якобы вторжение беспилотников РФ в европейское небо, «суда Балтики, прокладывающие кабели, кибератаки и другие формы пагубного влияния на нервы в Европе». По мнению автора The Economist, «даже если тамошние службы безопасности с трудом связывают подобные атаки «серой зоны» с российскими операторами, для них имеет смысл рассматривать каждого приезжего оттуда [из России] как потенциального шпиона, диверсанта или пропагандиста». В этом случае отмена многократных виз является способом обеспечить проверку перед каждым визитом, что «является разумной мерой предосторожности».
Отмечается также, что ранее Европа продвигала идею о том, что простых россиян следует отделить от властей.
«Приносим извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными. Ждем вас всех, когда конфликт закончится», – говорится в материале.
7 ноября Еврокомиссия объявила, что советует странам ЕС приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз «из-за возросших рисков безопасности» в связи с конфликтом на Украине. Это означает, что большинству граждан РФ придется заново подавать заявление на визу перед каждой поездкой в Европу.
11 ноября замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский сообщил ТАСС, что Россия разрабатывает ответные меры на решение ЕС прекратить выдачу гражданам РФ многократных виз.