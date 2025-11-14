СМИ: ЕС снимет визовые ограничения для россиян после окончания спецоперации

Издание пишет, что официальной причиной запрета на выдачу россиянам многократных виз является безопасность, приводя в пример якобы вторжение беспилотников РФ в европейское небо, «суда Балтики, прокладывающие кабели, кибератаки и другие формы пагубного влияния на нервы в Европе». По мнению автора The Economist, «даже если тамошние службы безопасности с трудом связывают подобные атаки «серой зоны» с российскими операторами, для них имеет смысл рассматривать каждого приезжего оттуда [из России] как потенциального шпиона, диверсанта или пропагандиста». В этом случае отмена многократных виз является способом обеспечить проверку перед каждым визитом, что «является разумной мерой предосторожности».