МИД: Россия готовит ответ на запрет ЕС выдавать многократные визы россиянам

Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что к гражданам РФ, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. По ее мнению, поездки в ЕС и свободное передвижение по его территории – это «привилегия, а не данность».