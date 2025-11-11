МИД: Россия готовит ответ на запрет ЕС выдавать многократные визы россиянам
Россия разрабатывает ответные меры на решение Евросоюза прекратить выдачу гражданам РФ многократных виз. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
«Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он не обязательно зеркальный, поэтому мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике», – пояснил он.
Еврокомиссия 7 ноября объявила, что рекомендует странам ЕС приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз «из-за возросших рисков безопасности» в связи с конфликтом на Украине. Это означает, что большинству граждан РФ придется заново подавать заявление на визу перед каждой поездкой в Европу.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что к гражданам РФ, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. По ее мнению, поездки в ЕС и свободное передвижение по его территории – это «привилегия, а не данность».
В Еврокомиссии объяснили решение «использованием миграции в качестве оружия, актами саботажа и возможным злоупотреблением визами» со стороны России. Сообщалось, что под «актами саботажа» подразумеваются предполагаемые «вторжения беспилотников» на территорию Польши и в районы рядом с аэропортами стран ЕС. Хотя Москва отвергла эти обвинения, указав на отсутствие доказательств.