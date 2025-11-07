Чем грозит рекомендация ЕК прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам

Чем грозит рекомендация ЕК прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянамОни еще раньше стали большой редкостью
Еврокомиссия (ЕК) 7 ноября «из-за возросших рисков безопасности» в связи с конфликтом на Украине объявила об утверждении решения с рекомендацией странам ЕС прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз (мультивиз) для нахождения на территории Евросоюза (ЕС). Информация опубликована в сообщении органа.
Это означает, что ЕК устанавливает порядок, когда большей части россиян придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны ЕС. «К гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Поездки в ЕС и свободное передвижение по его территории – это привилегия, а не данность», – заявила глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас.
Поводами для такого решения ЕК называется «использование миграции в качестве оружия, акты саботажа и потенциальное злоупотребление визами» со стороны России. Под «актами саботажа» еврочиновники подразумевают, в том числе, «вторжения беспилотников в ЕС». Такие инциденты происходили ранее на территории Польши, а также вокруг аэропортов ряда стран ЕС, хотя Россия опровергла причастность к этим эпизодам, указав на отсутствие доказательств.
Комиссар по внутренним делам ЕС Магнус Бруннер пообещал, что все заявления на получение виз, подаваемые гражданами России, «будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля». «Это будет способствовать целостности и безопасности Шенгенской зоны», – цитирует его пресс-служба ЕК.
Кто из россиян не попадает под ограничения
В документе, прилагаемом к сообщению ЕК, уточняется, что исключением из прекращения выдачи мультивиз могут пользоваться некоторые категории обладателей паспорта России при доказательстве своей «благонадежности».
В частности, это близкие родственники граждан России, проживающих в ЕС (супруги и их дети младше 21 года, включая усыновленных, родители граждан России, законно проживающих в ЕС). Они смогут получить визу сроком действия в год при условии, что они законно использовали три визы в предыдущие два года.
Также ЕК рекомендует продолжить выдачу мультивиз работникам транспорта – морякам, водителям грузовых автомобилей, автобусов, работникам железнодорожных бригад. Они смогут получить визу на девять месяцев при условии законного использования двух виз в предыдущие два года.
Согласно разъяснениям ЕК, уже выданные мультивизы россиян действительны. Но новые заявления на них будут проходить усиленные проверки.
Как будет имплементироваться решение
В ЕК отметили, что ее решение не ограничивает возможность государств-членов ЕС в индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя выдавать многократные визы до пяти лет для независимых журналистов, правозащитников и других «уязвимых категорий».
МИД Германии 7 ноября уже заявил, что, если окончательное решение будет принято на следующей неделе иначе уровне союза, Берлин будет придерживаться изменений в визовой политике, оформленным в Брюсселе. В целом по состоянию на ноябрь 2025 г. 10 из 29 стран Шенгенского соглашения не выдают никаких шенгенских виз россиянам.
ЕК лишь рекомендовала внести незначительные изменения в отношении запрета выдачи многократных виз, указывает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. «Теперь данный документ адресован странам шенгенской зоны – то есть без Ирландии, Финляндии. Визовый кодекс ЕС основан именно на Шенгенском соглашении, но не затрагивает национальную компетенцию стран-членов, что подчеркивают власти таких стран, как Франция», – замечает юрист.
При этом, по его словам, ЕК может обязать эти страны в срок 1-2 года установить новые национальные законодательные меры, но не контролировать: «Если будут массовые случаи, все, что может сделать ЕК, – пригрозить судом ЕС по 265-й статье договора о Евросоюзе, выйти с иском о неисполнении обязательств».
При этом, отмечает Гландин, чтобы запустить процедуру об установлении факта неисполнения решения ЕК, нужно будет направить «штрафнику» предостережение от продолжения выдачи даже мультивиз. «Но если будет так, как поясняется в развернутом пояснении ЕК, фактически те, кто выдавал визы, будут их выдавать».
Более того, на самом деле формально Шенгенское соглашение находится вне юрисдикции ЕК, отмечает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Комиссия может только рекомендовать, давление может быть лишь косвенным, в частности, со стороны других стран, которые эти рекомендации поддерживают, продолжает Барабаш: «Вполне возможно, что такие страны просто откажутся признавать такие мультивизы при пересечении своих собственных границ, но формально их выдача все еще возможна».
Мультивиз как роскошь и альтернативы
Днем пресс-служба Российского союза туриндустрии заявила, что шенгенские визы и так в последние годы почти не выдавались россиянам. Процесс получения виз и ВНЖ действительно стал значительно сложнее: упрощенные процедуры были отменены, все стало дороже и дольше, нагрузка на визовые центры увеличилась, а сроки ожидания возросли, напоминает директор визовой компании Astons в России Александр Косовский. Так что мультишенген стал редкостью еще до решения ЕК от 7 ноября, говорит он. В большинстве случаев россияне получали визу лишь на срок поездки даже при хорошей визовой истории.
Альтернативой для въезда в Шенген, отмечает Косовский, остается ВНЖ стран ЕС. Резиденты стран – членов Шенгенского соглашения могут жить в стране, выдавшей ВНЖ, путешествовать по другим странам Европы, находясь там до 90 дней в полугодие: «С отсутствием наземных границ эти сроки воспринимались гибко. Хотя есть и нюанс: почти все типы ВНЖ – трудоустройство, финансовая независимость, цифровые кочевники и т. д. – выдаются временно на 1–2 года, а для продления по стандартным условиям требуется проживание не менее 183 дней в году, что подходит далеко не всем».
При этом, по словам Косовского, существует решение в виде «золотых виз» – ВНЖ за инвестиции без требований по проживанию, действующие при сохранении инвестиции в собственности. Важно понимать, добавляет он, что программ ВНЖ за инвестиции с доступом в Шенген, принимающих россиян напрямую, без необходимости оформления дополнительных документов, сейчас нет. Италия и Венгрия закрыты, «золотая виза» Испании закрылась для всех в 2025 г. «Но остаются альтернативы. Например, «золотая виза» Греции, дается при наличии второго гражданства у основного инвестора и покупке недвижимости от 250 000 евро».