Чем грозит рекомендация ЕК прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам

Днем пресс-служба Российского союза туриндустрии заявила, что шенгенские визы и так в последние годы почти не выдавались россиянам. Процесс получения виз и ВНЖ действительно стал значительно сложнее: упрощенные процедуры были отменены, все стало дороже и дольше, нагрузка на визовые центры увеличилась, а сроки ожидания возросли, напоминает директор визовой компании Astons в России Александр Косовский. Так что мультишенген стал редкостью еще до решения ЕК от 7 ноября, говорит он. В большинстве случаев россияне получали визу лишь на срок поездки даже при хорошей визовой истории.