Пушков: руководство ЕС хочет забрать решение важных вопросов у государств-членов

Сенатор привел в пример заявление, по которому расширение ЕС провозглашается стратегическим геополитическим приоритетом. При этом включение балканских стран с невысоким уровнем жизни негативно скажется на всем союзе, написал Пушков. Также возможное включение Украины означало бы смертельный приговор европейским фермерам, которые и так еле выживают, цитирует сенатор слова евродепутата Жан-Поля Гаррo.