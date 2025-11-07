Газета
Главная / Политика /

Пушков: руководство ЕС хочет забрать решение важных вопросов у государств-членов

Ведомости

Сенатор Алексей Пушков заявил, что руководители Европейского союза (ЕС) хотят забрать у государств-членов решение всех важных вопросов в Европе в руки Брюсселя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, Европейская комиссия (ЕК) хочет захватить власть в ЕС в ущерб национальным государствам и их суверенитету. Он отметил, что это следует из доклада европарламента, сделанного 22 октября.

Сенатор привел в пример заявление, по которому расширение ЕС провозглашается стратегическим геополитическим приоритетом. При этом включение балканских стран с невысоким уровнем жизни негативно скажется на всем союзе, написал Пушков. Также возможное включение Украины означало бы смертельный приговор европейским фермерам, которые и так еле выживают, цитирует сенатор слова евродепутата Жан-Поля Гаррo.

Кроме того, ЕС предлагает отменить правило консенсуса в отношении Европейского совета, чтобы «нейтрализовать» Венгрию и других, выступающих против приема Украины в члены союза. Также Пушков отметил, что в докладе содержится призыв к созданию системы «общей обороны» параллельно НАТО.

7 ноября ЕС принял решение запретить выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. При этом, по словам посла Франции в Москве Николя де Ривьер, это был вопрос национальной компетенции, который должна была решать каждая страна в отдельности.

