Захарова резко ответила на решение ЕК об ограничениях в выдаче виз россиянам

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западной Европе, видимо, не нужны кредитоспособные туристы. Об этом она заявила «РИА Новости».

По словам Захаровой, Европа отдала предпочтение «живущим на пособия нелегальным мигрантам и украинским уклонистам».

7 ноября ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза.

