В 2025 году россияне получили на 10% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Евросоюз (ЕС) в 2025 г. выдал россиянам более 620 000 шенгенских виз, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные, распространенные среди правительств стран ЕС.

По данным издания, граждане России в 2025 г. подали более 670 000 заявлений на получение шенгенских виз – почти на 8% больше, чем в 2024 г. Более 477 000 выданных виз были туристическими, что составляет около 77% всех виз, оформленных россиянам. Как отмечает Euractiv, рост числа виз показывает разрыв между политической риторикой ЕС об изоляции России и сохраняющимся спросом на поездки россиян в Европу.

Почти три четверти всех заявок пришлись на Францию, Италию и Испанию. При этом Франция не только выдала больше всего виз, но и показала самый значительный рост: число выданных россиянам виз увеличилось более чем на 23% по сравнению с 2024 г.

В Еврокомиссии изданию напомнили, что еще в 2022 г. странам ЕС рекомендовали снижать приоритет заявок от россиян, а в некоторых случаях – полностью отказываться от выдачи виз. После начала боевых действий на Украине Евросоюз также приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. С 2025 г. для граждан России были отменены многократные шенгенские визы. Теперь для каждой поездки требуется отдельная заявка.

По информации Euractiv, данные о выдаче виз россиянам стали предметом споров между странами ЕС. Балтийские и североевропейские государства выступают за более жесткие ограничения, считая, что россияне не должны ездить в Европу ради туризма на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

В январе представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер сообщала, что в Евросоюзе подтвердили, что рассматривают возможность введения запрета на поездки в страны объединения для российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине.

