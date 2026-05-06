В 2025 году россияне получили на 10% больше шенгенских виз, чем годом ранее

По данным издания, граждане России в 2025 г. подали более 670 000 заявлений на получение шенгенских виз – почти на 8% больше, чем в 2024 г. Более 477 000 выданных виз были туристическими, что составляет около 77% всех виз, оформленных россиянам. Как отмечает Euractiv, рост числа виз показывает разрыв между политической риторикой ЕС об изоляции России и сохраняющимся спросом на поездки россиян в Европу.