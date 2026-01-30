В ЕС подтвердили разработку запрета на въезд для российских военных
В Евросоюзе подтвердили, что рассматривают возможность введения запрета на поездки в страны объединения для российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер. Ее слова передает ТАСС.
По ее словам, вопрос обсуждался на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Инициатива была выдвинута одной из стран союза и получила поддержку ряда других государств-членов. В настоящее время ЕС изучает варианты, которые, по словам Хиппер, позволили бы «обеспечить максимальное давление на Россию».
Как уточняет Euronews, предложение было представлено Эстонией. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил, что в России насчитывается около миллиона участников боевых действий и, по его утверждению, Европа должна быть готова к возможным рискам, связанным с их въездом после окончания конфликта. Он подчеркнул необходимость выработки «хорошо скоординированной» общеевропейской политики.
В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что многие государства-члены поддержали эстонское предложение. По ее словам, тема российских ветеранов «может стать актуальной в случае прекращения огня на Украине, и ЕС должен заранее определить свою позицию».
Каллас также отметила, что обсуждение будет продолжено, чтобы оценить уровень интереса государств-членов и возможные риски для безопасности. При этом дальнейшие шаги пока не определены.
7 ноября 2025 г. Еврокомиссия объявила, что советует странам ЕС приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз «из-за возросших рисков безопасности» в связи с конфликтом на Украине. Это означает, что большинству граждан РФ придется заново подавать заявление на визу перед каждой поездкой в Европу. 14 ноября 2025 г. The Economist писал, что ЕС отменит визовые ограничения для россиян, когда украинский конфликт подойдет к концу.