Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов
Аферисты стали применять цифровой рубль в старых схемах обмана. Об этом «РИА Новости» сообщил сенатор Артем Шейкин. По его словам, на площадке объявлений мошенник может сообщить, что оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавца просят перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Аферисты понимают, что правила обращения цифрового рубля пока знают не все.
Сенатор отметил, что перевод на самом деле совершает и подтверждает отправитель. Ему необходимо указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля.
Шейкин пояснил, что QR-код от мошенников может содержать ссылку на поддельную страницу, где запросят логин, пароль, данные карты или код подтверждения. Он предупредил, что проверять поступление средств следует самостоятельно в приложении своего банка и что если деньги не отображаются на счете цифрового рубля, передавать товар нельзя.
В августе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил, что мошенники на фоне внедрения цифрового рубля могут предлагать за его использование льготы.
23 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на совещании с президентом Владимиром Путиным о том, что россияне открыли почти 200 000 счетов в цифровых рублях за первые три недели после полноценного запуска нового платежного инструмента. Цифровой рубль стал доступен для массового пользования 1 сентября 2026 г.