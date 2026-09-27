Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов

Шейкин пояснил, что QR-код от мошенников может содержать ссылку на поддельную страницу, где запросят логин, пароль, данные карты или код подтверждения. Он предупредил, что проверять поступление средств следует самостоятельно в приложении своего банка и что если деньги не отображаются на счете цифрового рубля, передавать товар нельзя.