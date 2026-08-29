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Главная / Общество /

В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

Ася Султанова

Мошенники на фоне внедрения цифрового рубля могут предлагать за его использование льготы. Об этом «РИА Новости» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, аферисты нацелены в первую очередь на молодежь.

Он отметил, что при переводах цифровым рублем комиссия не взимается независимо от суммы и получателя, поэтому любые разговоры о льготах за его использование должны настораживать.

Аксаков пояснил, что комиссия для юрлиц составляет 0,3%, но не более 1500 руб. Он предупредил, что мошенники могут использовать эту информацию для обмана. При этом он отметил высокую защищенность цифрового рубля: доступ к счету блокируется двумя системами – коммерческого банка и платформы ЦБ.

С 1 сентября в России официально стартует масштабное внедрение цифрового рубля. В ЦБ пояснили, что цифровой рубль станет третьей формой нацвалюты наравне с наличными и безналичными средствами – они сохраняются и никуда не исчезают. Новый формат открывает дополнительные возможности, в том числе смарт-контракты и офлайн-платежи. Его главное отличие в том, что это прямое обязательство Банка России, а не коммерческих банков, что снижает риски и дает государству новые инструменты управления бюджетом.

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