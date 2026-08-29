В Госдуме предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

С 1 сентября в России официально стартует масштабное внедрение цифрового рубля. В ЦБ пояснили, что цифровой рубль станет третьей формой нацвалюты наравне с наличными и безналичными средствами – они сохраняются и никуда не исчезают. Новый формат открывает дополнительные возможности, в том числе смарт-контракты и офлайн-платежи. Его главное отличие в том, что это прямое обязательство Банка России, а не коммерческих банков, что снижает риски и дает государству новые инструменты управления бюджетом.