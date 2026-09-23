Набиуллина: россияне открыли 200 000 счетов с цифровым рублем

3 сентября аналитики НРА оценили возможные последствия распространения цифрового рубля для банков. По их прогнозу, через пять-семь лет на цифровой рубль может приходиться 15–24% безналичных платежей, из-за чего банки могут ежегодно недополучать более 100 млрд руб. доходов от эквайринга.