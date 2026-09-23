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Набиуллина: россияне открыли 200 000 счетов с цифровым рублем

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россияне открыли почти 200 000 счетов в цифровых рублях за первые три недели после полноценного запуска нового платежного инструмента. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Постепенно цифровой рубль входит в нашу жизнь, и мы ожидаем, что это будет естественный процесс», – сказала Набиуллина.

1 сентября 2026 г. цифровой рубль стал доступен для массового использования. Крупнейшие банки начали предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой российской валюты, а крупные торговые компании – принимать ее при оплате.

3 сентября аналитики НРА оценили возможные последствия распространения цифрового рубля для банков. По их прогнозу, через пять-семь лет на цифровой рубль может приходиться 15–24% безналичных платежей, из-за чего банки могут ежегодно недополучать более 100 млрд руб. доходов от эквайринга.

11 сентября Набиуллина сообщила, что за первые десять дней массового использования россияне открыли 87 000 счетов цифрового рубля и провели более 50 000 операций.

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