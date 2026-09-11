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Главная / Финансы /

Набиуллина: россияне открыли 87 000 счетов с цифровым рублем

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С момента запуска цифрового рубля 1 сентября граждане открыли 87 000 счетов и провели 50 000 операций с новым видом валюты. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Число открытых счетов увеличивается каждый день, процесс продолжается. Вот за 10 дней у нас открыто счетов – 87 000. И проведено более 50 000 операций», – сказала она.

Набиуллина утверждает, что регулятор видит «интерес со стороны людей, со стороны компаний». По ее словам, запуск цифровой валюты прошел «нормально».

Российский рубль теперь официально имеет три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая. Выпуском цифровых рублей будет заниматься ЦБ на спецплатформе. Платежи в цифровых рублях принимают маркетплейсы, супермаркеты, автосалоны. При переводе комиссия взиматься не будет, а переводить на счет можно будет до 300 000 руб. в месяц.

9 сентября стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать данные об устройствах при операциях с цифровым рублем с 1 июля 2027 г.

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