Набиуллина: россияне открыли 87 000 счетов с цифровым рублем

Российский рубль теперь официально имеет три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая. Выпуском цифровых рублей будет заниматься ЦБ на спецплатформе. Платежи в цифровых рублях принимают маркетплейсы, супермаркеты, автосалоны. При переводе комиссия взиматься не будет, а переводить на счет можно будет до 300 000 руб. в месяц.