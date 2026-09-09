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ФНС будет получать данные об устройствах при операциях с цифровым рублем

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать данные об устройствах при операциях с цифровым рублем с 1 июля 2027 г. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на приказы налогового ведомства.

Речь идет о выписках по счетам цифрового рубля. В них смогут указывать сумму и время платежа, его назначение, данные отправителя и получателя, а также технический след операции. ФНС сможет получить IP- и MAC-адреса, номер телефона, сим-карты или другой идентификатор устройства, с которого совершили перевод.

ФНС сможет запрашивать выписку в том же порядке, в котором сейчас получает выписку по счету физлица с обычных банковских счетов, уточнили в ведомстве. Данные запрашиваются при взыскании задолженности либо с согласия руководителя вышестоящего налогового органа.

С 1 сентября для россиян стали доступны цифровые рубли. Платежи в них будут принимать маркетплейсы, супермаркеты, автосалоны. В приложениях банков появится специальная кнопка, с помощью которой можно открыть кошелек. При переводе комиссия взиматься не будет, а переводить на счет можно будет до 300 000 руб. в месяц.

Теперь у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая. Выпуском цифровых рублей будет заниматься ЦБ на спецплатформе.

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