Кому нужен цифровой рубль

Можно предположить, что какая-то часть граждан (убедившись, что это все не слежки ради) может использовать в будущем цифровые рубли при достижении лимита бесплатного перевода по СБП другому человеку. Но это не ежедневный сценарий. Может быть полезной опция офлайн-платежей без интернета и связи. Но это пока лишь разговоры и намерения регулятора, и, когда дело дойдет до реализации, никто не знает. Да и опять же – это не сценарий ежедневного пользования.