Кому нужен цифровой рубль

Кому нужен цифровой рубльПока очевидные выгоды есть для бизнеса и государства
В России 1 сентября запущена финальная стадия внедрения цифрового рубля: крупнейшие банки и продавцы с большой выручкой обязаны принимать оплату третьей формой нацвалюты. Технология масштабная, инфраструктура под нее строилась почти шесть лет – первые разговоры ЦБ начал еще в 2020 г. Но люди, далекие от финансовой отрасли, на вопрос, будут ли использовать цифровые рубли (знают ли, что это – отдельная тема), считают, что это нужно для слежки за гражданами.
Государству вряд ли нужно знать, с обычным молоком вы кофе пьете или соевым. Государству цифровой рубль полезен для контроля целевых расходов – «окрашенные» деньги позволяют проследить, что они потрачены по назначению. Мотивация здесь прозрачна – слежкой это назвать нельзя.
Бизнесу нужна экономия на эквайринге. Комиссия за прием цифрового рубля будет 0,3% от суммы против 1,5–2,5% у карточного эквайринга и 0,4–0,7% у СБП. При платеже в 1 млн руб. разница с картой – десятки тысяч рублей. По оценке ЦБ, суммарная экономия бизнеса может составить не менее 80 млрд руб. в год. А до конца 2026 г. операции будут бесплатны – обкатать инфраструктуру.
А что граждане? Переводы и платежи физлиц бесплатны – это плюс, но ровно такой же бесплатный перевод дает делать СБП. На остаток по кошельку цифрового рубля не начисляют проценты, как по вкладу. Кэшбэка нет и не планируется – банки лишь посредники, кошельки открываются на платформе ЦБ, платить банкам вознаграждения просто не с чего. И это минус.
Можно предположить, что какая-то часть граждан (убедившись, что это все не слежки ради) может использовать в будущем цифровые рубли при достижении лимита бесплатного перевода по СБП другому человеку. Но это не ежедневный сценарий. Может быть полезной опция офлайн-платежей без интернета и связи. Но это пока лишь разговоры и намерения регулятора, и, когда дело дойдет до реализации, никто не знает. Да и опять же – это не сценарий ежедневного пользования.
И получается такая картина: технологию продают как удобство для граждан, а по факту без очевидной выгоды для себя они пока просто должны принять новый «миропорядок». Поэтому на вопрос «Зачем гражданину цифровой рубль?» просматривается два варианта ответа.
Иногда какая-то масштабная технология – это сначала инфраструктура для государства и бизнеса, а пользу для граждан система может обнаружить и через год, и через три. Поэтому интересно, кто первым додумается, как на этом заработать. Например, при оплате штрафа за превышение скорости в цифровых рублях можно давать скидку 50%, а привилегий для простых безналичных не останется. Хотя наш регулятор обычно против неравных правил игры.
А может, все будет иначе. Значок цифрового рубля появится в банковском приложении, человек откроет «фичу» из любопытства один раз, переведет обычный рубль в цифровой – и больше не вспомнит, что эта «фича» вообще существует. Вот только без привлечения граждан в оборот цифрового рубля бизнес не сможет сэкономить на комиссиях. Государству, правда, от этого не легче и не хуже: свою выгоду оно уже получило на этапе создания инфраструктуры.