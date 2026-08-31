ЦБ официально представил логотип цифрового рубля
Центральный банк РФ представил логотип цифрового рубля, сообщается на сайте регулятора.
Он представляет собой окружность красного цвета, внутри которой ближе к левому краю вписан знак рубля. При этом рубль соединяется с окружностью. Для использования в рекламе и информационных материалах будет применяться другая версия. Она представляет собой логотип цифрового рубля с подписью «Цифровой рубль Банка России».
Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина поделилась, что между собой сотрудники ЦБ называют это цвет логотипа «дофаминовым».
Крупные банки и компании откроют свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями с 1 сентября 2026 г. Использовать цифровые рубли смогут физические и юридические лица. Для бизнеса будет действовать льготный период. Лимит цифрового кошелька для предпринимателей не ограничен, лимит для граждан составляет 300 000 руб. в месяц.