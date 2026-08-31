ЦБ официально представил логотип цифрового рубля

Он представляет собой окружность красного цвета, внутри которой ближе к левому краю вписан знак рубля. При этом рубль соединяется с окружностью. Для использования в рекламе и информационных материалах будет применяться другая версия. Она представляет собой логотип цифрового рубля с подписью «Цифровой рубль Банка России».