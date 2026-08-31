Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,874-0,21%VEON-RX58,9+0,68%ARSA6,33+0,32%IMOEX2 129,82+0,7%RTSI783,8+0,7%RGBI113,61+0,17%RGBITR771,27+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ официально представил логотип цифрового рубля

Анна Суслова

Центральный банк РФ представил логотип цифрового рубля, сообщается на сайте регулятора.

Он представляет собой окружность красного цвета, внутри которой ближе к левому краю вписан знак рубля. При этом рубль соединяется с окружностью. Для использования в рекламе и информационных материалах будет применяться другая версия. Она представляет собой логотип цифрового рубля с подписью «Цифровой рубль Банка России».

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина поделилась, что между собой сотрудники ЦБ называют это цвет логотипа «дофаминовым».  

Алексей Орлов / Ведомости
ЦБ РФ

Крупные банки и компании откроют свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями с 1 сентября 2026 г. Использовать цифровые рубли смогут физические и юридические лица. Для бизнеса будет действовать льготный период. Лимит цифрового кошелька для предпринимателей не ограничен, лимит для граждан составляет 300 000 руб. в месяц.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её