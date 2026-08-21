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Цифровой рубль получит «дофаминовый» цвет

Логотип валюты будет насыщенно красным
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Цифровой рубль в мобильных банках получит логотип «дофаминового» насыщенного красного цвета. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет «дофаминовый», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

На пополнение цифрового кошелька с безналичного счета ЦБ введет ежемесячный лимит в размере 300 000 руб. Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн руб., а позже возможность появится у более мелких продавцов. Операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными.

Цифровой рубль – цифровая форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам денег. В итоге у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая. Выпускать цифровые рубли будет ЦБ на специальной платформе.

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