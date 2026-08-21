Цифровой рубль получит «дофаминовый» цвет

Цифровой рубль получит «дофаминовый» цветЛоготип валюты будет насыщенно красным
Цифровой рубль в мобильных банках получит логотип «дофаминового» насыщенного красного цвета. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
«Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет «дофаминовый», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
На пополнение цифрового кошелька с безналичного счета ЦБ введет ежемесячный лимит в размере 300 000 руб. Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн руб., а позже возможность появится у более мелких продавцов. Операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными.
Цифровой рубль – цифровая форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам денег. В итоге у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая. Выпускать цифровые рубли будет ЦБ на специальной платформе.