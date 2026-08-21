Цифровой рубль получит «дофаминовый» цвет

На пополнение цифрового кошелька с безналичного счета ЦБ введет ежемесячный лимит в размере 300 000 руб. Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн руб., а позже возможность появится у более мелких продавцов. Операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными.