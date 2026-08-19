ЦБ установит лимит по переводам на кошельки с цифровыми рублями

Все крупнейшие российские банки готовы к введению цифрового рубля с 1 сентября. Как уточнила Бакина, клиенты 12 системно значимых кредитных организаций, на которых приходится более 80% платежного рынка, с начала сентября смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю в том числе предоставят девять банков, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг.