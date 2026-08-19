ЦБ установит лимит по переводам на кошельки с цифровыми рублями

ЦБ установит лимит по переводам на кошельки с цифровыми рублямиЕго размер для физлиц составит 300 000 рублей в месяц
Центральный Банк (ЦБ) установит месячный лимит в 300 000 руб. на переводы с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Об этом, как передают «РИА Новости», сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
«Единственный лимит – 300 000 руб. в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно», – отметила Бакина.
Но, по ее словам, распоряжаться новой формой валюты россияне смогут без ограничений. Она подчеркнула, что никаких лимитов на переводы вводиться не будет.
Бакина ранее сообщила, что операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными. Кроме того, она добавила, что для компаний плата за переводы будет небольшой по сравнению с действующими тарифами за аналогичные операции.
Все крупнейшие российские банки готовы к введению цифрового рубля с 1 сентября. Как уточнила Бакина, клиенты 12 системно значимых кредитных организаций, на которых приходится более 80% платежного рынка, с начала сентября смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю в том числе предоставят девять банков, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг.