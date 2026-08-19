ЦБ: все операции с цифровым рублем будут бесплатными для граждан РФ
Операции с цифровым рублем для российских граждан не будут облагаться комиссиями. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Для бизнеса, по ее словам, комиссии также будут небольшими по сравнению с действующими банковскими тарифами за аналогичные операции.
Бакина также сообщила, что все крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. По ее словам, речь идет о 12 системно значимых кредитных организациях, на которые приходится более 80% платежного рынка. С начала сентября их клиенты смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю также должны предоставить девять банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Большинство из них уже участвуют в пилотном проекте и будут готовы к запуску осенью, рассказала Бакина.
3 июля «Ведомости» писали, что банки смогут открывать кошельки цифровых рублей на собственном балансе, а не на балансе Центробанка ближе к 2029 г. Это будет сделано в качестве эксперимента, который продлится примерно два года, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять такую возможность дальше в качестве постоянной, уточнила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
13 июля «Ведомости» сообщали, что цифровой рубль может дать экономике России 423 млрд руб. в год, подсчитали экономисты Центрального университета. Оценка учитывает полный потенциал инструмента при широком внедрении и появлении новых продуктов на базе его инфраструктуры. Значительную часть потенциальной выгоды способен получить реальный сектор экономики (до 348 млрд руб.) за счет снижения затрат на платежи и переводы, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сложных сделок и проведения трансграничных операций, поясняют экономисты. Банковский сектор может получить до 75 млрд руб. в год.