ЦБ: все операции с цифровым рублем будут бесплатными для граждан РФ

Бакина также сообщила, что все крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. По ее словам, речь идет о 12 системно значимых кредитных организациях, на которые приходится более 80% платежного рынка. С начала сентября их клиенты смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю также должны предоставить девять банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Большинство из них уже участвуют в пилотном проекте и будут готовы к запуску осенью, рассказала Бакина.