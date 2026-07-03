Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году

Если банки будут открывать цифровые кошельки на собственных балансах, то смогут предлагать клиентам депозиты и кредиты в цифровых рублях, так как ответственность за средства будет непосредственно у банков, а не у ЦБ, пояснила Кахруманова. Сейчас кредитные организации открывают цифровые кошельки напрямую у ЦБ, который является оператором платформы цифрового рубля, и в этом случае банки зарабатывают только на переводах и смарт-контрактах, сказала Кахруманова.