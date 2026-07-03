Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году

Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 годуЦБ разрешит это делать в течение двух лет в качестве эксперимента
Банки смогут открывать кошельки цифровых рублей на собственном балансе, а не на балансе Центробанка ближе к 2029 г., сказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в кулуарах Финансового конгресса ЦБ 2 июля. Это будет сделано в качестве эксперимента, который продлится примерно два года, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять такую возможность дальше в качестве постоянной, уточнила она.
Если банки будут открывать цифровые кошельки на собственных балансах, то смогут предлагать клиентам депозиты и кредиты в цифровых рублях, так как ответственность за средства будет непосредственно у банков, а не у ЦБ, пояснила Кахруманова. Сейчас кредитные организации открывают цифровые кошельки напрямую у ЦБ, который является оператором платформы цифрового рубля, и в этом случае банки зарабатывают только на переводах и смарт-контрактах, сказала Кахруманова.