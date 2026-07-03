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Главная / Финансы /

Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году

ЦБ разрешит это делать в течение двух лет в качестве эксперимента
Наталья Заруцкая
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Банки смогут открывать кошельки цифровых рублей на собственном балансе, а не на балансе Центробанка ближе к 2029 г., сказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в кулуарах Финансового конгресса ЦБ 2 июля. Это будет сделано в качестве эксперимента, который продлится примерно два года, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять такую возможность дальше в качестве постоянной, уточнила она.

Если банки будут открывать цифровые кошельки на собственных балансах, то смогут предлагать клиентам депозиты и кредиты в цифровых рублях, так как ответственность за средства будет непосредственно у банков, а не у ЦБ, пояснила Кахруманова. Сейчас кредитные организации открывают цифровые кошельки напрямую у ЦБ, который является оператором платформы цифрового рубля, и в этом случае банки зарабатывают только на переводах и смарт-контрактах, сказала Кахруманова.

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