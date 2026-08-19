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ЦБ: крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября

Ведомости

Все крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Об этом «РИА Новости» заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По ее словам, речь идет о 12 системно значимых кредитных организациях, на которые приходится более 80% платежного рынка. С начала сентября их клиенты смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю также должны предоставить девять банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Большинство из них уже участвуют в пилотном проекте и будут готовы к запуску осенью, рассказала Бакина.

Еще трем банкам, которые получили статус значимых на платежном рынке только в феврале 2026 г., потребуется дополнительное время для настройки систем. ЦБ рассчитывает помочь им завершить подключение до конца года.

Бакина пояснила, что цифровой рубль станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Средства будут храниться в цифровом кошельке пользователя на платформе Банка России.

В июле «Ведомости» писали, что банки смогут открывать кошельки цифровых рублей на собственном балансе, а не на балансе Центробанка ближе к 2029 г. Это будет сделано в качестве эксперимента, который продлится примерно два года, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять такую возможность дальше в качестве постоянной, уточнила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

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