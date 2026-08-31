Цб подтвердил готовность к запуску цифрового рубля с 1 сентября

Пополнить счет цифрового рубля можно будет со своего банковского счета. Сумма не должна превышать 300 000 руб. в месяц. Лимит для бизнеса не установлен. Физические и юридические лица смогут распоряжаться средствами в цифровом кошельке без ограничений. Переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Для бизнеса действует льготный период (комиссия за переводы и платежи взыматься не будет).