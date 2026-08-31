Цб подтвердил готовность к запуску цифрового рубля с 1 сентября
Крупные банки и розничные компании откроют свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями с 1 сентября 2026 г., сообщили в ЦБ.
Пополнить счет цифрового рубля можно будет со своего банковского счета. Сумма не должна превышать 300 000 руб. в месяц. Лимит для бизнеса не установлен. Физические и юридические лица смогут распоряжаться средствами в цифровом кошельке без ограничений. Переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Для бизнеса действует льготный период (комиссия за переводы и платежи взыматься не будет).
Как отметили в ЦБ, некоторые банки хотят открыть инфраструктуру цифрового рубля, но для них это является необязательной мерой – регулятор дал такую возможность всем банкам.
Цифровой рубль может стать следующим логическим шагом в эволюции платёжного ландшафта России. Наличие универсального QR-кода и единого UX у цифрового рубля, а также отсутствие комиссии для граждан и регуляторная направленность на низкие издержки бизнеса являются преимуществами российского цифрового рубля по сравнению с другими цифровыми валютами.