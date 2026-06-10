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Нетаньяху будет снова баллотироваться на пост премьера Израиля

Ведомости

Партия «Ликуд» сообщила Х, что Биньямин Нетаньяху намерен снова занять пост премьер-министра Израиля. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп выразил сомнения насчет его планов баллотироваться.

Ранее корреспондент ABC News Джонатан Карл написал в Х, что во время личного разговора Трамп усомнился в планах Нетаньяху баллотироваться в этом году. На прошлой неделе у лидеров произошел разлад на фоне возобновления военных действий в Ливане. Во время телефонного разговора с Нетаньяху Трамп назвал его «сумасшедшим» и требовал прекратить военные действия, пока США ведут переговоры о мирном соглашении с Тегераном.

Биньямин Нетаньяху был премьером с 1996 по 1999 г., с 2009 по 2021 г. По итогам парламентских выборов 2021 г. победу также одержала партия «Ликуд», но Нетаньяху не удалось сформировать правительство. В результате это право было передано главе партии «Еш Атид» Яиру Лапиду. В 2022 г. в связи с роспуском парламента были проведены еще одни, на сегодняшний день последние, выборы, и «Ликуд» снова победил. 7 октября 2023 г. «Хамас» напал на Израиль, и выборы больше не проводились.

Дата выборов 2026 г. еще не назначена. Они должны пройти до 27 октября, пишет The Times of Israel. По июньским данным аналитического центра «Израильский институт демократии», большинство жителей страны считают, что премьеру не стоит баллотироваться снова.

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