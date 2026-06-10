Нетаньяху будет снова баллотироваться на пост премьера Израиля

Биньямин Нетаньяху был премьером с 1996 по 1999 г., с 2009 по 2021 г. По итогам парламентских выборов 2021 г. победу также одержала партия «Ликуд», но Нетаньяху не удалось сформировать правительство. В результате это право было передано главе партии «Еш Атид» Яиру Лапиду. В 2022 г. в связи с роспуском парламента были проведены еще одни, на сегодняшний день последние, выборы, и «Ликуд» снова победил. 7 октября 2023 г. «Хамас» напал на Израиль, и выборы больше не проводились.