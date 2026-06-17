Добился ли Израиль целей войны на Ближнем Востоке

Израиль в какой-то мере выполнил цели войны – расширил зону своей оккупации в регионе и теперь вряд ли в ближайшей перспективе оттуда уйдет, полагает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. И хотя израильтяне не смогли провести смену режима в Иране, они серьезно ослабили возможности иранских прокси. Но говорить о завершении боевых действий на Ближнем Востоке пока преждевременно, а перемирие между Ираном и США теоретически может продлиться до конца года, допустил востоковед: «Выход американцев из войны был вынужденной для них мерой. Иран, со своей стороны, вышел из кризиса с большими амбициями. Поэтому сегодня в регионе происходит трансформация баланса сил, в этих условиях возникновение новых кризисов неизбежно».