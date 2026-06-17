Добился ли Израиль целей войны на Ближнем Востоке

Добился ли Израиль целей войны на Ближнем ВостокеБиньямин Нетаньяху заявил о победе, но не все ему поверили
Израиль продолжит нейтрализовывать внешние угрозы на Ближнем Востоке, а также сформирует новые альянсы с региональными и внерегиональными странами, несмотря на американо-иранские договоренности об окончании военного противостояния 15 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, чьи слова на следующий день привела его пресс-служба. В своем заявлении премьер также объявил о достижении еврейским государством целей ближневосточной войны, при этом признал, что он до сих пор не знает текста меморандума, поскольку был отстранен от переговоров между США и Ираном.
Израиль в ходе совместной с США военной операции против Ирана нейтрализовал иранских физиков-ядерщиков, обезглавил руководство страны и дружественной ей шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, а также «превратил в пыль» ядерные объекты Исламской Республики и заводы по их производству, сказал Нетаньяху: «Мы спасли Израиль от угрозы ядерного уничтожения. Иран мчался к ядерному оружию и пытался зарыть свою ракетную и ядерную промышленность глубоко под землю как раз перед нашей операцией. И эту угрозу мы предотвратили на многие годы вперед».
При этом Нетаньяху призвал израильтян сохранять бдительность, поскольку борьба против Ирана и его «сателлитов» в секторе Газа, Ливане, Йемене и Сирии еще не окончена. Он также заверил, что израильская армия останется в буферной зоне в Южном Ливане «столько времени, сколько потребуется».
Пресс-конференция Нетаньяху и американо-иранский меморандум об окончании войны вызвали неоднозначную реакцию. Так, бывший премьер-министр Нафтали Беннет назвал вчерашнее соглашение «историческим провалом» израильского правительства. По его словам, обратный отсчет для «смены режима в Иране» начнется, только когда Нетаньяху покинет свой пост.
Лидер оппозиционной партии в парламенте «Еш Атид» (24 мандата из 120) Яир Лапид на своей странице в соцсети Х написал, что слова израильского премьера об угрозе существованию Израиля и в то же время о его региональном доминировании нелогичны. «Израиль выиграл битву, а Нетаньяху проиграл войну», – сказал он ранее местным журналистам.
На другом фланге министр финансов Бецалель Смотрич на странице в Х назвал рамочное соглашение между США и Ираном «вредным как для Ирана, так и для всего свободного мира». Он пообещал продолжить кампанию «по свержению режима» в Исламской Республике «творческими методами».
Нетаньяху ранее уже объявлял об «исторической победе» Израиля, а также об уничтожении ракетно-ядерной программы Ирана сразу после завершения 12-дневной войны в июне 2025 г. Однако через восемь месяцев боевые действия в регионе возобновились.
Израиль добился целей войны лишь частично и тактически, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, израильтянам удалось нанести иранскому ядерному и ракетному потенциалу серьезный ущерб, пострадали также структуры внутренней безопасности страны, что соответствовало целям «создания условий» для смены режима за счет внутреннего протеста. Но если текущее соглашение действительно эти сферы не затрагивает, о долгосрочном закреплении этих достижений говорить достаточно сложно, предупредила она. «Правда, несмотря на победные реляции израильского руководства, рядовые израильтяне не воспринимают это как победу. Итоги военного противостояния, скорее всего, негативно скажутся на популярности Нетаньяху и его кабинета, так как наиболее разочарован в основном правый электорат», – констатирует эксперт.
Израиль в какой-то мере выполнил цели войны – расширил зону своей оккупации в регионе и теперь вряд ли в ближайшей перспективе оттуда уйдет, полагает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. И хотя израильтяне не смогли провести смену режима в Иране, они серьезно ослабили возможности иранских прокси. Но говорить о завершении боевых действий на Ближнем Востоке пока преждевременно, а перемирие между Ираном и США теоретически может продлиться до конца года, допустил востоковед: «Выход американцев из войны был вынужденной для них мерой. Иран, со своей стороны, вышел из кризиса с большими амбициями. Поэтому сегодня в регионе происходит трансформация баланса сил, в этих условиях возникновение новых кризисов неизбежно».
Израиль продолжит реализовывать свои военные задачи в Ливане по снижению боевого потенциала «Хезболлы» и не обязательно ради осознанного срыва американо-иранского перемирия, уверена Самарская. «В новых условиях израильским властям придется показать своим гражданам локальные успехи, чтобы окончательно не лишиться электоральной поддержки», – отметила эксперт.
Текущее завершение боевых действий на Ближнем Востоке, безусловно, негативно повлияет на рейтинг правых партий, соглашается Садыгзаде. Эксперт допустил проведение досрочных выборов в Израиле и победу на них оппозиционных сил, так как, по его словам, вопросы безопасности и устранения внешних угроз до сих пор были тесно связаны с внутриполитическими процессами. «Провал израильской стратегии может привести к трансформации самого Израиля, потому что оппозиция пытается использовать внешнеполитические неудачи в свою пользу», – говорит эксперт.