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Иран пригрозил Израилю жестким ответом за нарушения перемирия в Ливане

Ведомости

Вооруженные силы Ирана пригрозили Израилю «жестким ответом» в случае продолжения нарушений режима прекращения огня на юге Ливана. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление Центрального штаба «Хатам аль-Анбия».

В иранском военном командовании заявили, что за последние два дня после объявления президентом США о завершении войны израильская армия 84 раза нарушила перемирие в южных районах Ливана и продолжила удары по территории страны.

«»Хатам аль-Анбия» предупредил, что если Израиль не прекратит свои действия на юге Ливана, то столкнется с «жестким ответом» со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран», – сказано в сообщении.

N12: США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном

Политика / Международные новости

15 июня стало известно о достижении мирной сделки между США и Ираном. Подписание меморандума запланировано на 19 июня. При этом положения о конфликте Израиля и ливанской группировки «Хезболла» в документ не входят.

16 июня президент США Дональд Трампа заявил, что достигнутое Вашингтоном и Тегераном соглашение не будет нарушено, даже если Израиль продолжит атаковать Ливан. Глава Белого дома при этом раскритиковал воскресную операцию Израиля в Бейруте. По его словам, она «не должна была произойти, особенно в особый день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном».

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