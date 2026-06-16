Трамп: в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена
Достигнутое Вашингтоном и Тегераном соглашение не будет нарушено, даже если Израиль продолжит наносить удары по Ливану, заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во французском Эвиане, передает The Guardian.
«Я считаю, что это незначительная война, а вот в Иране – крупная», – отметил Трамп.
Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что вывод израильских войск из Южного Ливана «не был условием сделки». «Сделка – это прекращение огня, и оно не будет односторонним. Если Иран окажется не в состоянии контролировать «Хезболлу» и они атакуют израильские позиции или города, у Израиля будет право защищать себя и отвечать».
При этом Трамп подверг критике воскресную операцию Израиля в Бейруте. По его словам, она «не должна была произойти, особенно в особый день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном». Американский лидер также отметил, что атака, на которую отвечал Израиль, была «очень маленькой и незначительной, никто не пострадал, не был ранен или убит».
15 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. С американской стороны подписи поставили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. В тот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет из созданной на юге Ливана «зоны безопасности», несмотря на готовящееся соглашение между США и Ираном. 16 июня высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что итоговая сделка США и Ирана по окончанию конфликта будет предусматривать в том числе возможность сокращения численности американских войск в регионе.