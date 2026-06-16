Трамп: в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена

При этом Трамп подверг критике воскресную операцию Израиля в Бейруте. По его словам, она «не должна была произойти, особенно в особый день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном». Американский лидер также отметил, что атака, на которую отвечал Израиль, была «очень маленькой и незначительной, никто не пострадал, не был ранен или убит».