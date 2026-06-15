Кац: ЦАХАЛ не уйдет из Ливана, несмотря на соглашение США и Ирана
Израиль не намерен выводить войска из созданной на юге Ливана «зоны безопасности», несмотря на готовящееся соглашение между США и Ираном. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает The Times of Israel.
По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководство страны придерживаются политики сохранения военного присутствия в Ливане, Сирии и секторе Газа на неопределенный срок. «Армия обороны Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без каких-либо временных ограничений для защиты границ и израильских населенных пунктов от джихадистских элементов», – заявил Кац.
Он подчеркнул, что Израиль не пойдет на компромисс в вопросах безопасности и не будет выводить войска из контролируемых районов. По словам министра, вся инфраструктура вооруженных группировок в этих зонах будет уничтожена. Кац также предупредил, что в случае удара со стороны Ирана по Израилю из-за событий в Ливане Тель-Авив ответит «со всей силой».
15 июня Ynet писал, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана, о чем, по данным портала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 14 июня.
15 июня Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.