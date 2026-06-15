Кац: ЦАХАЛ не уйдет из Ливана, несмотря на соглашение США и Ирана

Он подчеркнул, что Израиль не пойдет на компромисс в вопросах безопасности и не будет выводить войска из контролируемых районов. По словам министра, вся инфраструктура вооруженных группировок в этих зонах будет уничтожена. Кац также предупредил, что в случае удара со стороны Ирана по Израилю из-за событий в Ливане Тель-Авив ответит «со всей силой».