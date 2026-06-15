Нетаньяху сообщил Трампу, что Израиль не выведет войска из Ливана
Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 14 июня. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники в руководстве Израиля.
По данным издания, Нетаньяху «ясно дал понять» Трампу, что армия обороны Израиля останется на занимаемых позициях в Ливане и продолжит действовать против движения «Хезболла», включая «уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль».
Израильские официальные лица подчеркнули, что любые попытки увязать американо-иранское соглашение с действиями Израиля в Ливане неприемлемы. Тель-Авив настаивает на сохранении за собой права на продолжение военных операций на юге Ливана для обеспечения своей безопасности.
1 июня замглавы МИД России Георгий Борисенко заявил, что операция армии Израиля (ЦАХАЛ) против «Хезболлы» вышла за рамки адекватного ответа на действия шиитского движения и поставила Ливан на грань гуманитарной катастрофы. 4 июня Израиль и Ливан заключили договор о возобновлении прекращения огня для завершения боевых действий. В тот же день ливанская группировка «Хезболла» отвергла условия прекращения огня между Израилем и Ливаном, которые были согласованы при посредничестве США.