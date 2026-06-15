Нетаньяху сообщил Трампу, что Израиль не выведет войска из Ливана

1 июня замглавы МИД России Георгий Борисенко заявил, что операция армии Израиля (ЦАХАЛ) против «Хезболлы» вышла за рамки адекватного ответа на действия шиитского движения и поставила Ливан на грань гуманитарной катастрофы. 4 июня Израиль и Ливан заключили договор о возобновлении прекращения огня для завершения боевых действий. В тот же день ливанская группировка «Хезболла» отвергла условия прекращения огня между Израилем и Ливаном, которые были согласованы при посредничестве США.