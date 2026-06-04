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Главная / Политика /

Израиль и Ливан договорились о возобновлении прекращения огня

Ведомости

Израиль и Ливан заключили договор о возобновлении прекращения огня для завершения боевых действий. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.

Согласно заявлению госдепартамента по итогам переговоров в Вашингтоне, перемирие между Израилем и Ливаном будет зависеть от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» и эвакуации всех ее военных из района к югу от реки Литани. Стороны также договорились о создании «пилотных зон», в которых ливанские вооруженные силы «возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив присутствие всех негосударственных субъектов».

По данным газеты, утром 4 июня Израиль нанес несколько ударов беспилотниками по району Набатия на юге Ливана. В заявлении не уточняется, будут ли израильские войска выведены с юга Ливана. Израиль занимает как минимум 608 кв. км вдоль ливано-израильской границы.

3 июня Трамп подтвердил New York Post, что во время телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его «чертовым сумасшедшим». По словам главы Белого дома, причиной его недовольства стали действия Израиля в Ливане. 1 июня Трамп заявлял, что после серии телефонных переговоров Израиль и движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. Он говорил, что израильские войска не будут направлены в Бейрут. В свою очередь Нетаньяху заявлял, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана.

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