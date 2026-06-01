Трамп заявил о согласии Израиля и «Хезболлы» прекратить огонь

В тот же день стало известно, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац приняли решение о возобновлении ударов по южным пригородам Бейрута. Этот шаг объяснили продолжающимися атаками со стороны «Хезболлы» и нарушением режима прекращения огня. В документе говорится, что армии Израиля поручено нанести удары по объектам движения в районе Дахия, который считается его оплотом в Бейруте. Также израильская армия нарастила свое присутствие и зону контроля на юге Ливана.