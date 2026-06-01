Трамп заявил о согласии Израиля и «Хезболлы» прекратить огонь
Израиль и ливанское движение «Хезболла» согласились на прекращение огня, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social после телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
«У меня был очень продуктивный звонок с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и войска не будут направлены в Бейрут, а любые войска, которые уже находились в пути, уже были развернуты обратно», – написал он.
По словам американского лидера, у него также был успешный разговор с высокопоставленными представителями «Хезболлы». Они подтвердили прекращение стрельбы при аналогичном решении Израиля.
1 июня агентство Tasnim сообщило, что Иран принял решение немедленно прекратить переговоры с США на фоне активизации боевых действий в Ливане. По данным издания, Тегеран также решил полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать «другие фронты», включая Баб-эль-Мандебский пролив.
В тот же день стало известно, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац приняли решение о возобновлении ударов по южным пригородам Бейрута. Этот шаг объяснили продолжающимися атаками со стороны «Хезболлы» и нарушением режима прекращения огня. В документе говорится, что армии Израиля поручено нанести удары по объектам движения в районе Дахия, который считается его оплотом в Бейруте. Также израильская армия нарастила свое присутствие и зону контроля на юге Ливана.