CNY Бирж.10,569+0,78%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 581,77+0,63%RTSI1 145,15+0,63%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,57-0,07%
Политика

Израиль возобновит удары по южным пригородам Бейрута

Израиль возобновит удары по южным пригородам Бейрута – району Дахия, который считается оплотом ливанского движения «Хезболла». Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, передает The Times of Israel.

По словам израильских властей, решение принято в связи с продолжающимися атаками со стороны «Хезболлы» и нарушением режима прекращения огня. «После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации «Хезболла» и атак на наши города и граждан премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ нанести удары по террористическим объектам в квартале Дахия в Бейруте», – говорится в заявлении.

Как отмечает The Times of Israel, решение о возобновлении атак было принято после нескольких недель сокращения ударов по ливанской столице. Ранее администрация президента США Дональда Трампа призывала Израиль ограничить операции в Бейруте. После объявления о предстоящих ударах в арабских СМИ появились кадры массового выезда жителей из южных пригородов Бейрута. На дорогах, ведущих из района Дахия, образовались крупные пробки.

31 мая Израиль объявил о новом расширении своей наземной операции в Ливане. Израильская армия официально сообщила, что «расширила свои операции против целей «Хезболлы» к северу от реки Литани» и что «операция расширяется и на другие районы».

1 июня журналист Axios Барак Равид сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу по прекращению огня.

