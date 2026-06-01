МИД РФ: операция ЦАХАЛ поставила Ливан на грань гуманитарной катастрофы
Операция армии Израиля (ЦАХАЛ) против «Хезболлы» вышла за рамки адекватного ответа на действия шиитского движения и поставила Ливан на грань гуманитарной катастрофы. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко на VI Международном научно-экспертном форуме «Россия – Ближний Восток».
По его словам, в Москве встревожены, что цепная реакция на конфликт США и Ирана затронула Ливан. Россия надеется, что ливанский народ проявит мудрость и не даст недоброжелателям спровоцировать очередной виток гражданского конфликта, подчеркнул замминистра.
«Мы всегда указывали на необходимость того, чтобы ливанцы сами, без вмешательства извне, решали важнейшие вопросы национальной повестки дня», – заявил Борисенко (цитата по ТАСС).
1 июня The Times of Israel писала, что Израиль объявил о возобновлении ударов по южным пригородам Бейрута. Израильские власти объяснили этот шаг продолжающимися атаками со стороны движения «Хезболла» и нарушением режима прекращения огня. В документе говорится, что армии Израиля поручено нанести удары по объектам движения в районе Дахия, который считается его оплотом в Бейруте.
Tasnim сообщал, что Иран принял решение немедленно прекратить переговоры с США на фоне активизации боевых действий в Ливане. Кроме того, Тегеран решил полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать «другие фронты», включая Баб-эль-Мандебский пролив.