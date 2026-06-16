N12: США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном

16 июня президент США Дональд Трампа заявил, что достигнутое Вашингтоном и Тегераном соглашение не будет нарушено, даже если Израиль продолжит атаковать Ливан. Глава Белого дома при этом раскритиковал воскресную операцию Израиля в Бейруте. По его словам, она «не должна была произойти, особенно в особый день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном».