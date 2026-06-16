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N12: США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном

Ведомости

США отказались предоставить Израилю для ознакомления текст меморандума о взаимопонимании с Ираном, который планируется подписать 19 июня в Швейцарии. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

По данным телеканала, из-за отказа американской стороны Израиль до сих пор не располагает полной информацией о содержании будущего соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию по соглашению с Ираном и «зачитает документ слово в слово». При этом он не уточнил, когда именно текст меморандума будет обнародован.

Приведет ли меморандум США и Ирана к окончанию войны между ними

Политика / Международные новости

15 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Со стороны США подписи поставили Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. В тот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет из созданной на юге Ливана «зоны безопасности», несмотря на готовящееся соглашение между США и Ираном.

16 июня президент США Дональд Трампа заявил, что достигнутое Вашингтоном и Тегераном соглашение не будет нарушено, даже если Израиль продолжит атаковать Ливан. Глава Белого дома при этом раскритиковал воскресную операцию Израиля в Бейруте. По его словам, она «не должна была произойти, особенно в особый день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном».

Иран и США договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке, а также возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе. При этом решение проблемы иранской ядерной программы станет темой следующего этапа американо-иранского диалога. 

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