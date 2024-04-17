Минюст внес «Фонд Бориса Немцова за свободу» в список нежелательных НПО
Министерство юстиции РФ включило немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom) в в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
В список нежелательных в России НПО включены также «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, Германия)и «Общественная организация Центр гражданских свобод» (Center for Civil Liberties, «Центр громадянських свобод», Украина).
Решения Генпрокуратуры в отношении фондов Немцова и Науманна были приняты 13 марта, в отношении украинской организации – 29 марта. Распоряжения Минюста о включении этих НПО в список нежелательных датированы 16 апреля.
14 апреля сообщалось, что Минюст внес в реестр нежелательных НПО германский «Форум имени Льва Копелева».
4 марта Минюст дополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, четырьмя немецкими НПО. Среди них оказались «Германское общество изучения Восточной Европы», «Зарегистрированный союз «Фонд имени Фридриха Эберта», XZ gGmbH и «Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества». Организации внесли в список на основании решений Гепрокуратуры РФ от 14 февраля.
12 февраля в реестр Минюста РФ попали еще три организации – немецкая Russian Election Monitor (REM), британская Article 19 и чешская Mnenie media z.s.