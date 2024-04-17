Минюст внес «Фонд Бориса Немцова за свободу» в список нежелательных НПО

Министерство юстиции РФ включило немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom) в в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.