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Минюст внес «Фонд Бориса Немцова за свободу» в список нежелательных НПО

Ведомости

Министерство юстиции РФ включило немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom) в в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В список нежелательных в России НПО включены также «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, Германия)и «Общественная организация Центр гражданских свобод» (Center for Civil Liberties, «Центр громадянських свобод», Украина).

Решения Генпрокуратуры в отношении фондов Немцова и Науманна были приняты 13 марта, в отношении украинской организации – 29 марта. Распоряжения Минюста о включении этих НПО в список нежелательных датированы 16 апреля.

14 апреля сообщалось, что Минюст внес в реестр нежелательных НПО германский «Форум имени Льва Копелева».

4 марта Минюст дополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, четырьмя немецкими НПО. Среди них оказались «Германское общество изучения Восточной Европы», «Зарегистрированный союз «Фонд имени Фридриха Эберта», XZ gGmbH и «Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества». Организации внесли в список на основании решений Гепрокуратуры РФ от 14 февраля.

12 февраля в реестр Минюста РФ попали еще три организации – немецкая Russian Election Monitor (REM), британская Article 19 и чешская Mnenie media z.s.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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