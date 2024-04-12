Минюст объявил иноагентом научного журналиста Асю Казанцеву

Минюст объявил иноагентом научного журналиста Асю КазанцевуВ перечне также оказался Илья Барабанов
Минюст России внес в реестр иностранных агентов научного журналиста Анастасию (Асю) Казанцеву, следует из материалов ведомства.
«Казанцева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине», – говорится в сообщении.
По данным Минюста, журналистка также выступала респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, и участвовала в создании сообщений и материалов иноагентов «для неограниченного круга лиц».
На данный момент Казанцева проживает за пределами РФ.
В реестр также попали журналисты Илья Барабанов и Иван Филиппов, правозащитник Иван Асташин, а также псковский муниципальный депутат от партии «Яблоко» Николай Кузьмин. По сведениям ведомства, они выступали против спецоперации на Украине и принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов. Все они, за исключением Кузьмина, проживают за рубежом.
Кроме того, Минюст включил в перечень иноагентов ООО «Иноагент АВК», учрежденное иноагентом Андреем Карауловым.
Вместе с тем из реестра в связи с ликвидацией исключены Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, ООО «ЗП» и АНО по реализации социально-правовых программ «Лилит».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.
11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были внесены 15 февраля большинством депутатов Госдумы.