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Суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову на два месяца

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд постановил заключить Немцову под стражу сроком на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента ее передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента фактического задержания на территории РФ.

Согласно информации суда, Немцова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).

Немцова является соучредителем германского Boris Nemtsov Foundation for Freedom – «Фонда Бориса Немцова за свободу» (организация признана нежелательной на территории РФ), основанного в ноябре 2015 г. после убийства ее отца в феврале того же года. В апреле 2024 г. Минюст добавил фонд в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

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