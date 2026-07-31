Суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову на два месяца

Немцова является соучредителем германского Boris Nemtsov Foundation for Freedom – «Фонда Бориса Немцова за свободу» (организация признана нежелательной на территории РФ) , основанного в ноябре 2015 г. после убийства ее отца в феврале того же года. В апреле 2024 г. Минюст добавил фонд в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.