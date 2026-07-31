Суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову на два месяца
Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Суд постановил заключить Немцову под стражу сроком на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента ее передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента фактического задержания на территории РФ.
Согласно информации суда, Немцова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).
Немцова является соучредителем германского Boris Nemtsov Foundation for Freedom – «Фонда Бориса Немцова за свободу»