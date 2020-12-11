Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены
Исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены по итогам расследования, при этом некоторые моменты нуждаются в доработке, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — приводит пресс-служба слова Путина.
Он также прокомментировал расследование по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва, сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой.
«Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность», — сказал Путин.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам в 2017 г.: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.
Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В 2005 г. суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Юрия Колчина, признав его виновным в организации убийства. Тогда же был осужден непосредственный исполнитель убийства Виталий Акишин, который получил 23,5 года лишения свободы.