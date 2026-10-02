Прокуратура Москвы направила в суд дело Жанны Немцовой
Замоскворецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жанны Немцовой, дочери покойного политика Бориса Немцова, и направила материалы в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
42-летнюю Немцову обвиняют в организации деятельности германского Boris Nemtsov Foundation for Freedom – «Фонда Бориса Немцова за свободу»
В прокуратуре отметили, что Немцова была осведомлена о признании организации нежелательной на территории России в установленном законом порядке.
31 июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Немцову на два месяца. Она обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной в России нежелательной). 17 сентября Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила постановление предыдущей инстанции о заочном аресте Немцовой без изменения. В тот же день Немцову объявили в международный розыск.