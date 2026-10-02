Дочь Бориса Немцова Жанну внесли в список иноагентов

Дочь Бориса Немцова Жанну внесли в список иноагентовМинюст также признал иноагентами Рустама Хуажева и два инфоресурса
Минюст РФ внес в список иностранных агентов дочь Бориса Немцова Жанну, а также общественного деятеля Рустама Хуажева.
В обновленный список вошли также информационные ресурсы «Реанимация» и «Команда Навального».
Как следует из сообщения ведомства, Немцова и Хуажев распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике, выступали против военной операции на Украине и участвовали в распространении материалов иностранных агентов. Оба проживают за пределами России. Ведомство также указало на их связь с организациями, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Информационные ресурсы «Команда Навального» и «Реанимация» распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и российской избирательной системе, а также материалы иностранных агентов. В отношении «Команды Навального» ведомство указало, что ресурс выступал против военной операции на Украине, управляется из-за рубежа организацией, включенной в перечень террористических, а его владельцем является лицо, внесенное в реестр иноагентов.
В отношении «Реанимации» Минюст также сообщил о распространении материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Из реестра при этом исключили «Центр по работе с проблемой насилия» в связи с ликвидацией организации.
25 сентября Минюст РФ пополнил перечень иностранных агентов, внеся в список журналиста Валерия Клепкина, активистку Марию Микаэлян, а также интернет-проект «Ходорковский Live» (бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считается в России иноагентом).