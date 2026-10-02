Дочь Бориса Немцова Жанну внесли в список иноагентов

Как следует из сообщения ведомства, Немцова и Хуажев распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике, выступали против военной операции на Украине и участвовали в распространении материалов иностранных агентов. Оба проживают за пределами России. Ведомство также указало на их связь с организациями, деятельность которых признана нежелательной в РФ.