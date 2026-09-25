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Главная / Общество /

Минюст признал проект «Ходорковский Live» иностранным агентом

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минюст России пополнил перечень иностранных агентов, внеся в список журналиста Валерия Клепкина, активистку Марию Микаэлян, а также интернет-проект «Ходорковский Live» (бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считается в России иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Клепкин и Макаэлян, как пишет Минюст, распространяли ложную информацию о политике российской власти, выступали против спецоперации на Украине и участвовали в антироссийских акциях за рубежом. Они взаимодействуют с организациями, признанными нежелательными на территории России, а также распространяют материалы иноагентов и участвуют в их создании. Оба живут заграницей.

По данным ведомства, Клепкин также пропагандировал нетрадиционные отношения (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в России).

Участники «Ходорковский Live», по данным ведомства, распространяют через канал проекта ложную информацию о решениях органов публичной власти России, а также о российской армии, формируя негативный образ. На канале «Ходорковский Live», заявил Минюст, выступают против спецоперации и распространяют материалы иноагентов и нежелательных организаций.

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