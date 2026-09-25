Минюст признал проект «Ходорковский Live» иностранным агентом

Клепкин и Макаэлян, как пишет Минюст, распространяли ложную информацию о политике российской власти, выступали против спецоперации на Украине и участвовали в антироссийских акциях за рубежом. Они взаимодействуют с организациями, признанными нежелательными на территории России, а также распространяют материалы иноагентов и участвуют в их создании. Оба живут заграницей.